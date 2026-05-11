Verdächtige Personen auf Grundstück – Großeinsatz in Mümmelmannsberg

Im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg ist es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auf einem Grundstück waren verdächtige Personen gemeldet worden. Weil ein Einbruchsversuch nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten mehrere Streifenwagen an.

Wie die MOPO erfuhr, wurden gegen 19 Uhr verdächtige Personen auf einem Privatgrundstück gemeldet, auf dem sich mehrere Einfamilienhäuser befinden. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Vorbereitungen zu einem Einbruch vorliegen könnten, rückten sechs Streifenwagen zur Straße Mümmelmannsberg an.

Drei Personen vor Ort überprüft

Vor Ort stellten die Beamten eine Frau und zwei Männer. Sie wurden überprüft und ihre Personalien aufgeschrieben. Bei den Befragungen soll sich nach MOPO-Informationen herausgestellt haben, dass es sich um eine private Angelegenheit zwischen zwei Familien gehandelt haben könnte. Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Einsatz. Konkretes zum Hintergrund soll von der Kripo ermittelt werden.