Verdächtiger Gepäckstapel: Sprengmeister am Hauptbahnhof im Einsatz

Herrenlose Gepäckstücke auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof haben am Freitag Alarm bei der Bundespolizei ausgelöst. Zwei Bahnsteige wurden geräumt, ein Sprengmeister rückte an.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, entdeckte eine Streife gegen 11 Uhr am Freitagvormittag einen ganzen Stapel Gepäckstücke, der zunächst keinem Reisenden zugeordnet werden konnte: vier große Reisetaschen, ein großer Reisetrolley und zwei große Säcke. Auch auf Lautsprecherdurchsagen mit dem Hinweis auf die Gegenstände reagierte niemand.

Bundespolizei sperrt Bahnsteige ab

Daraufhin sperrten die Beamten die Bahnsteige am Gleis 7 und 8 ab und forderten einen Sprengmeister an. Kurz darauf Entwarnung. Mit Eintreffen des Entschärfers meldete sich ein Mann bei den Polizisten und gab an, dass die Gepäckstücke ihm gehören. Er gab an, die Sachen bis zur Abfahrt seines Zuges am Bahnsteig abgestellt zu haben.

Der 46-Jährige wurde von den Beamten über das Vorgehen der Bundespolizei beim Auffinden herrenloser Gepäckstücke aufgeklärt, danach konnte er seine Reise fortsetzen.