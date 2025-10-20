Nach Anzeige: Polizei stürmt Hamburger Wohnhaus mitten in der Nacht

In der Nacht zu Montag gab es eine Hausdurchsuchung in Neugraben-Fischbek. Der Verdacht: In dem Haus würden Drogen und Waffen gelagert. Mehrere Streifenwagen und Polizeihunde rückten an.

Handelte es sich um eine Falschanzeige oder wurden die Beweise rechtzeitig beseitigt? Am Sonntagabend wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. In einem Wohnhaus im Daerstorfer Weg sollen sich demnach Waffen und Drogen befunden haben, so die Polizei gegenüber der MOPO. Einsatzkräfte durchsuchten noch in der Nacht das Haus, fanden jedoch nichts.

Hamburg: Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Drogen und Waffen

Angetroffen hat die Polizei drei Personen. Eine davon soll sich mutmaßlich illegal im Land aufhalten, so die Polizei. Ein Reporter, der in der Nacht vor Ort war, berichtete zudem von schlimmen hygienischen Zuständen im Gebäude. Ein Mann mit einer Augenverletzung wurde mit angelegten Handschellen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Streifenwagen und zwei Polizeihunde waren vor Ort. Der Einsatz wurde gegen 1 Uhr nachts beendet. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an. (nf)