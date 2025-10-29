Mehrere Bewohner mit Atemproblemen: Mehrfamilienhaus in Hamburg geräumt

Einsatz in Horn: Am frühen Mittwochabend musste ein Mehrfamilienhaus kurzzeitig geräumt werden. Mehrere Bewohner hatten über Atemwegsreizungen geklagt. Wurde Reizgas versprüht?

Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kroogblöcke (Horn) gerufen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten dort mehrere Bewohner über Atemwegsreizungen geklagt. Der erste Verdacht: Unbekannte könnten in dem Haus Reizgas versprüht haben.

16 Personen betroffen

Nachdem die Bewohner das Haus verlassen hatten, prüfte die Feuerwehr die Luftqualität mithilfe von Messgeräten – doch es konnten keine Schadstoffe festgestellt werden. Ob wirklich Reizgas versprüht wurde, konnte also nicht bestätigt werden.

Insgesamt waren 16 Personen von dem Vorfall betroffen. Nur drei von ihnen seien aber aufgrund leichter Verletzungen auch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden, wie der Sprecher sagte. (mwi)