Bedrohungslage gemeldet: Polizei stürmt Shisha-Bar – und macht Entdeckung im Keller

Erst ging es um einen Messerangriff, dann um den Verdacht eines illegalen Glücksspiels: Die Polizei hat am Montagabend eine Shishabar an der Luruper Hauptstraße durchsucht.

Zunächst war den Beamten eine Bedrohungslage gemeldet worden, bei der auch ein Messer mit im Spiel gewesen sein sollte. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnten sie jedoch dahingehend nichts feststellen.

Polizei durchsucht Shishabar-Keller – Verdacht auf illegales Glücksspiel

Bei einer anschließenden Kontrolle stießen die Beamten im Kellerraum einer Shisha-Bar auf mehrere Männer. Bei mindestens einem von ihnen fanden sich mehrere 50-Euro-Scheine. Damit stand am Abend der Verdacht des illegalen Glücksspiels im Raum.

Das könnte Sie auch interessieren: Saif stirbt bei Balkonsturz: Die Mutter weint, die Angeklagten verstecken sich

Auch ein Diensthund wurde durch die Räumlichkeiten geschickt. Er sollte mögliche Betäubungsmittel aufspüren. Ob der Hund etwas gefunden hat, blieb zunächst unklar. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. (mp)