Abschleppwagen und darauf geladenes Auto gehen in Flammen auf

In Billstedt brannten in der Nacht zu Mittwoch ein Abschleppwagen und das darauf geladene Auto. Vier weitere Wagen wurden durch das Feuer beschädigt. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 1.05 Uhr in die Strietkoppel gerufen, weil ein Abschleppwagen und ein weiteres Auto Feuer gefangen hatten, so ein Sprecher des Lagezentrums. Brennendes Benzin lief auf die Straße, außerdem wurden vier weitere Autos durch die Hitze beschädigt.

Feuer in Billstedt: Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen

Der Brand konnte gegen 2.15 Uhr komplett gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Warum genau es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. (mp)