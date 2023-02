Fußballer Mohamed Salah, NBA-Basketballer Dennis Schröder, Schauspieler Kevin Hart und Popstar Justin Bieber – sie alle schwören auf Uhren der Schweizer Marke Audemars Piguet, tragen sie am Handgelenk oder legen sich eine als Wertanlage zu. Doch was Promis lieben, ist auch bei Verbrechern begehrt: In Hamburg gab es innerhalb weniger Stunden zwei Überfalle. Die Vorgehensweise der Täter: eiskalt und skrupellos.

Fußballer Mohamed Salah, NBA-Basketballer Dennis Schröder, Schauspieler Kevin Hart und Popstar Justin Bieber – sie alle schwören auf Uhren der Schweizer Marke Audemars Piguet, tragen sie am Handgelenk oder legen sich eine als Wertanlage zu. Doch was Promis lieben, ist auch bei Verbrechern begehrt: In Hamburg gab es innerhalb weniger Stunden zwei Überfälle. Die Vorgehensweise der Täter: eiskalt und skrupellos.

Donnerstag, 20. Oktober, 16.55 Uhr, Neuer Wall: Ein Mann (34) kauft sich in der Hamburger Innenstadt in einem Pop-Up-Store der Schweizer Marke eine Uhr, bummelt dann noch für zwei Stunden durch die City. An der Straße Graskeller nimmt er laut Polizei dann Schritte hinter sich wahr.

Maskierte mit Messer entreißen Mann die Tüte mit der Uhr

Der 34-Jährige dreht sich um: Zwei maskierte Männer stehen vor ihm, einer will ihm die Tüte, in der die Luxusuhr ist, aus der Hand reißen. Der zweite Maskierte zückt ein Messer, die Männer entkommen mit der Beute. Unklar ist, ob die Täter den Mann nach dem Kauf ausspioniert haben oder zufällig die Tüte mit der Aufschrift der Marke sahen und spontan zuschlugen. Hinweise nimmt das örtliche Raubdezernat entgegen (Tel. 428 65 6789).

Ein Laden der Marke in Hong Kong (China). Imago Ein Laden der Marke in Hong Kong (China).

Nur Stunden später, inzwischen ist Nacht, überfällt eine unbekannte Anzahl von Männern zielsicher eine Gruppe Sicherheitsleute, die Audemars-Piguet-Uhren transportieren. Die Täter erbeuten mehr als zwei Dutzend Luxusuhren. Wie die MOPO erfuhr, liegt der Wert der gestohlenen Uhren bei rund 2,5 Millionen Euro.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft schweigen „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zu der Vorgehensweise der Täter. Sie muss aber „schnell, effizient und gezielt gewesen sein“, wie ein Beamter sagt. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang beider Taten.

NBA-Star Dennis Schröder im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. In Hamburg wurde ihm eine Luxusuhr gestohlen. Imago NBA-Star Dennis Schröder im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. In Hamburg wurde ihm eine Luxusuhr gestohlen.

Uhren von Audemars Piguet gibt es „schon“ ab 10.000 Euro, sie können aber auch mehr als 100.000 Euro kosten. NBA-Star Dennis Schröder (29) war eine 40.000 Euro teure Audemars-Uhr (Modell „Royal Oak“) gestohlen worden, als er im September 2018 beim Supercup im Wilhelmsburger Inselpark Basketball spielte. Der Diebstahl sollte eigentlich schon längst am Amtsgericht Harburg verhandelt sein, doch der Prozess wurde mehrfach verschoben. Ein Problem: Der in den USA spielende Schröder war nach den Aussagen des Richters „mehrfach nicht erreichbar“.