Verbrecher-Pärchen überfällt 97-Jährige in ihrer Wohnung

In Hamburg-Tonndorf überfällt ein Verbrecher-Pärchen eine 97-Jährige in ihrer Wohnung. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Samstag: Ein Pärchen klingelt an der Tür einer 97-Jährigen Seniorin und gibt sich als Mitarbeitende der Hausverwaltung aus. Ihr Plan: Sie wollten sich unter dem Vorwand, Messarbeiten durchführen zu müssen, Zugang zur Wohnung verschaffen.

Wegen erheblicher Zweifel verweigerte die 97-Jährige ihnen den Zutritt. Daraufhin drangen die bislang unbekannten Täter mit Gewalt in die Wohnung ein – wobei die Seniorin unverletzt blieb.

Fahndung der Polizei bislang ohne Erfolg

Während die Frau die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der Mann die Wohnung und entwendete Schmuck. Anschließend flüchteten die Täterin und der Täter in Richtung Bahnhof Tonndorf.

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein und suchte das Täter-Pärchen mit mehreren Streifenwagen. Bislang blieb die Suche erfolglos – daher bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen.

Verbrecher-Pärchen in Tonndorf: Zeugen gesucht

Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der Mann sei zwischen 50 und 60 Jahre alt und trage einen Bart. Er habe ein „südländisches” Erscheinungsbild und spreche Deutsch mit einem Akzent.

Auch die Frau sei zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen und wird ebenfalls als „südländisch” beschrieben. Sie spreche akzentfrei Deutsch, habe eine korpulente Figur und trug bunte, sommerliche Kleidung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)