Angesichts der großen Nachfrage nach Feuerwerk und nächtlicher Schlangen vor entsprechenden Verkaufsstellen ist für den Jahreswechsel 2025/2026 von einem lauten Silvester auszugehen. Einen kleinen Vorgeschmack haben einzelne Hamburger Knall-Freaks ihren Nachbarn bereits am Abend des 29. Dezember gegeben – illegal, denn das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nur in der Silvesternacht erlaubt. Hat die Polizei gegen solche Verstöße überhaupt eine Chance? Und was droht den Knall-Sündern, wenn sie erwischt werden?





