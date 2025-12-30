mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Verpackungen von Silvester-Böllern liegen auf dem Boden (Symbolbild).

Verpackungen von Silvester-Böllern liegen auf dem Boden (Symbolbild). Foto: picture alliance / Ipon | Stefan Boness

paidKrach schon vor Silvester: Warum stoppt die Polizei die verbotene Böllerei nicht?

Angesichts der großen Nachfrage nach Feuerwerk und nächtlicher Schlangen vor entsprechenden Verkaufsstellen ist für den Jahreswechsel 2025/2026 von einem lauten Silvester auszugehen. Einen kleinen Vorgeschmack haben einzelne Hamburger Knall-Freaks ihren Nachbarn bereits am Abend des 29. Dezember gegeben – illegal, denn das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nur in der Silvesternacht erlaubt. Hat die Polizei gegen solche Verstöße überhaupt eine Chance? Und was droht den Knall-Sündern, wenn sie erwischt werden?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test