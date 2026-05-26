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Ein Van Carrier steht auf dem Containerterminal Tollerort in Flammen.

Ein Van Carrier steht auf dem Containerterminal Tollerort in Flammen. Foto: NEWS5

  • Steinwerder

Feuer im Hafen – Einsatz am Containerterminal

Auf dem Gelände des Containerterminals Tollerort in Steinwerder ist am Dienstagnachmittag ein Van-Carrier in Brand geraten.

Um 17.13 Uhr wurde die Feuerwehr in den Hafen alarmiert. Ein sogenannter Van Carrier, mit dem Container über das Hafengelände transportiert werden, hatte Feuer gefangen.

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Neben Kräften an Land wurden auch mehrere Löschboote eingesetzt, um den Brand zu bekämpfen, so die Feuerwehr. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, steht derzeit noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

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