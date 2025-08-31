Uzi-Mord, Prügel-Überfall, jetzt Leichenfund: Immer wieder diese Shisha-Bar

Schon wieder wurde eine Shisha-Bar in Hohenfelde zum Tatort: Am frühen Sonntagmorgen fanden Einsatzkräfte der Polizei einen leblosen Mann in der Bar „Blossom“ an der Lübecker Straße 127. Offenbar wurde er erschossen. Der Polizei ist das Etablissement bestens bekannt: Denn die Bar hat eine düstere Vergangenheit. Vor nicht mal einem Jahr kam es hier zu einem brutalen Angriff, im Sommer 2022 wurde ein junger Mann regelrecht hingerichtet – Auftakt des Hamburger Drogenkriegs. Der aktuelle Fall stellt die Ermittler derweil vor Rätsel, Stimmen werden laut, die Bar endgültig zu schließen.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags alarmierten Personen aus der „Blossom“-Bar den Notruf. Ein 33-jähriger Mann lag leblos in dem Etablissement. Rettungskräfte kämpften noch um sein Leben – vergeblich. Der Mann erlag noch im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wurde der 33-Jährige durch einen Schuss tödlich verletzt. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter blieb allerdings erfolglos. Die Mordkommission übernahm sogleich die Ermittlungen, bei einem Großeinsatz der Spurensicherung wurde versucht, Hinweise auf den Tatablauf zu erhalten. Die Angehörigen des Opfers werden aktuell von einem Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Die Hintergründe der Tat sind noch immer unklar. Die Polizei bittet nun öffentlich um Hinweise: Zeugen, die am Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder andere Hinweise geben können, sollen sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.

In den Räumen wurde 2022 bereits ein Mann erschossen

Der Polizei sind die Räumlichkeiten an der Lübecker Straße leider bereits bekannt. Im Juli 2022 wurde dort Terry S. von mehreren Kugeln getroffen. Zwei Männer erschossen den 27-jährigen Mann mit einer Uzi-Maschinenpistole, Terry S. wurde regelrecht hingerichtet, getroffen in Brust und Kopf. Die Tat war Teil des damals aufflammenden Hamburger Drogenkriegs, der in Wilhelmsburg aufgewachsene Terry galt in der Bar als Stammgast.

Zu der Zeit hieß die Shisha-Bar allerdings noch „Nythys“, zuvor „Drip“ und „Classic“. Ob sich im Laufe der Zeit nur der Name der Bar geändert hat oder ob auch die Inhaber gewechselt haben, ist nicht bekannt.

Im Juli 2022 wurde Terry S. in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße regelrecht hingerichtet. hfr Im Juli 2022 wurde Terry S. in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße regelrecht hingerichtet.

Fest steht jedoch, dass die Polizei das damalige „Nythys“ intensiv unter die Lupe nahm. Die tödlichen Schüsse auf Terry S. führten zu großangelegten Razzien und Festnahmen im Drogenmilieu.

Im Dezember 2024 stürmte ein Prügelkommando die Shisha-Bar

Anfang Dezember 2024 folgte eine erneute Gewalteskalation in der Bar. Nach Angaben der Polizei stürmten am Dienstag, 3. Dezember 2024, um kurz nach Mitternacht mehrere Männer wie ein Rollkommando in die Bar und prügelten auf ein Opfer ein. Die Auseinandersetzung weitete sich schnell aus, am Ende waren zehn Personen beteiligt. Ein Messer wurde gezogen, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die meisten Beteiligten flüchteten.

Polizisten stehen vor der Shisha-Bar „Blossom“ an der Lübecker Straße. Hier wurde eine Rotlichtgröße angegriffen. Hamburg-News Polizisten stehen vor der Shisha-Bar „Blossom“ an der Lübecker Straße. Hier wurde eine Rotlichtgröße angegriffen.

Ein Mann erlitt Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach MOPO-Informationen handelte es sich bei dem Verletzten um Omid F., einen mehrfach wegen Körperverletzung und Zuhälterei vorbestraften Mann, der im Milieu wegen seiner Muskelmasse „Körper-Klaus“ genannt wird. Es wurde vermutet, dass Täter und Opfer sich kannten.

Omid F. wurde bei dem Überfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. JOTO Omid F. wurde bei dem Überfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Nach MOPO-Informationen soll der Überfall in der Shisha-Bar von Tschetschenen verübt worden sein. Der Hintergrund: eine schwelende Auseinandersetzung zwischen Tschetschenen und Rotlichtgrößen um die Macht im Milieu. Auf MOPO-Nachfrage antwortete die Staatsanwaltschaft im Dezember 2024, dass man zu dem Vorfall und daran beteiligten Personen wegen der erst begonnenen Ermittlungen noch keine Angaben machen könne.

Horst Niens, Chef der Gewerkschaft der Polizei, fordert, die Bar endgültig zu schließen. „Sollten die rechtlichen Möglichkeiten ddafür nicht vorhanden sein, muss der Gesetzgeber hier nachschärfen.“ Die kriminelle Szene würde sich besonders gerne in und vor Shisha-Bars zeigen, hier müsse der Staat endlich „restriktiv“ eingreifen.

Blutige Auseinandersetzungen in Hamburger Shisha-Bars

Immer wieder gibt es im Umfeld der vielen Hamburger Wasserpfeifen-Bars blutige Auseinandersetzungen. Am 13. August 2023 schoss ein Mann auf die Glasfassade einer Shisha-Bar nahe der Reeperbahn. Anfang Oktober 2023 kam es in Sasel erneut zu Schüssen vor einer Shisha-Bar. Der 24-jährige Fifa-Streamer Misagh A. wurde getroffen und starb. Und im November 2024 stürmten Polizisten eine Shisha-Bar in Wandsbek. Es ging um ein Sexualdelikt sowie um gefährliche Körperverletzung.

Im Mai dieses Jahres wurde eine Shisha-Bar in Bramfeld innerhalb weniger Tage zweimal beschossen, verletzt wurde niemand. Außerdem erhielt der Betreiber einen Drohanruf. Erst Anfang August hatten die Hamburger Polizei, der Zoll und Mitarbeiter des Wandsbeker Bezirksamts mehrere Shisha-Bars im Bezirk Wandsbek kontrolliert. In einer Bar erwischten sie eine illegale Pokerrunde mit hohen Einsätzen und stellten ein Messer sicher.