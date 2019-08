Urteil in Hamburg: 28-Jähriger forderte Nacktfotos von kleinem Jungen

Bergedorf -

Ein widerlicher Fall wurde am Montag vor dem Amtsgericht Bergedorf in Hamburg verhandelt: Ein Mann schickte einem elfjährigen Jungen via WhatsApp Kinderpornos und hatte das Kind ebenfalls mehrfach nach Nacktfotos von ihm gefragt. Er wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Der 28-jährige gelernte Lebensmitteltechniker lernte sein Opfer im Mai 2016 auf einer Familienfeier kennen. Über WhatsApp hielt er mit dem Jungen Kontakt, und schickte ihm hier insgesamt mehr als 60 (kinder-) pornografische Bild- und Videodateien. Danach schrieb er dem Kind, die Dateien wieder zu löschen.



Zudem forderte er den Jungen mehrfach dazu auf, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Dies tat der Junge auch.

Der Mann wird in Bergedorf zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt

Vor Gericht räumte der nicht vorbestrafte Mann nun seine Taten ein, das Kind musste daher nicht vor Gericht aussagen. Zudem äußerte er eine Therapieabsicht, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Der vorsitzende Richter verurteilte den 28-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs und der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften in vier Fällen zu einem Jahr auf Bewährung.



Er sagte, dass der Mann sein Fehlverhalten zwar eingeräumt habe, aber dennoch „unreflektiert“ sei, denn er habe angegeben wegen der Vorfälle „sozial isoliert“ gewesen zu sein.

Auch wenn der Mann das Kind nicht in der Realität sexuell missbraucht hat, wird in diesem Fall von sexuellem Missbrauch gesprochen.