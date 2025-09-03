Unzählige Polizeiwagen in der City – was war da los ?

Unzählige Streifenwagen und Mannschaftsbusse sind am Mittwochnachmittag in der Nähe des Großmarktes in Hammerbrook vorgefahren. Was war da los? Ein Anruf bei der Polizei bringt Klarheit.

Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich Polizisten aus verschiedenen Bundesländern in Hamburg zur sogenannten DiS-Woche. Der Begriff steht für Drogen im Straßenverkehr. Bei verschiedenen Vorträgen tauschen sich die Beamten über neue Verfahren bei der Drogenerkennung aus und führen gemeinsame Kontrollen durch.

Großkontrolle nahe des Großmarktes

Eine solche Kontrollstelle wurde am Donnerstag auch in der Nähe des Großmarktes aufgebaut. Wegen der Vielzahl der teilnehmenden Beamten war ein entsprechendes Aufgebot an Fahrzeugen vor Ort. Die Kontrolle wird bis in die Abendstunden andauern. Am Donnerstag wird die Polizei dann Zahlen dazu bekanntgeben. (MP)