Unruhen im Iran: 250 Menschen demonstrieren in Hamburg

Tausende Menschen gehen dieser Tage im Iran auf die Straße, um gegen die Erhöhung der Benzinpreise zu protestieren. Dabei sind mindestens 106 Menschen von Streitkräften der Regierung erschossen worden, die Dunkelziffer soll um ein Vielfaches höher sein. Grund genug, auch in Hamburg auf die Straße zu gehen: Am Sonnabend haben 250 Menschen ihre „Solidarität mit dem iranischen Volk“ gezeigt, so zumindest der Tenor des Protests. Für viele in der Hansestadt lebende Iraner war es mehr als nur eine Demo.

Seyed F. (51, Name geändert) hat Angst. Nicht um sich selbst, sondern um seine Familie. Nachdem die Regierung das Telefon- und Internetnetz sperren ließ, kann er niemanden mehr in seinem Heimatland erreichen. „Was da passiert, ist nicht normal. Die Regierung tötet ihre eigenen Leute. Ich habe keine Möglichkeit, meine Familie zu kontaktieren und habe Angst, dass es ihr nicht gut geht.“

Iran: Präsident verdreifacht Benzinpreise

Auslöser der Proteste war die Entscheidung von Präsident Hassan Rouhani, staatliche Beihilfen aufzugeben, die den Benzinpreis niedrig hielten. Innerhalb eines Tages stiegen sie um 50 Prozent auf umgerechnet rund zwölf Cent, später sogar auf das Dreifache. Dies sei der einzige Weg, die Sozialausgaben für die Armen zu finanzieren, sagte der Präsident im iranischen Staatsfernsehen.

Iran: Tränengas, brennende Tankstellen – Szenen wie im Bürgerkrieg

In der Woche nach der umstrittenen Entscheidung gab es viele friedliche Proteste, aber auch bürgerkriegsähnliche Zustände: In Teheran stellten Autofahrer ihre Wagen ab und blockierten so die Straßen der Hauptstadt. Die Polizei setzte Tränengas ein, auf sozialen Medien wurden Bilder von brennenden Tankstellen gepostet – ehe das abgekappte Internet dies nicht mehr zuließ.

Iran: Offiziell mehr als 100 Tote

Spätestens ab dann sollen die Protestierenden sogar mit Waffen bedroht und viele von ihnen erschossen worden sein. Amnesty spricht von mehr als 100 Toten. Wegen der Internetsperre könne dies aber nicht genau gesagt werden, teilte ein Sprecher mit. Auch von möglichen Tausenden Toten sei die Rede.

UN-Sprecher: Es bestehen wohl tiefere Probleme im Land

„Wir sind zutiefst besorgt über die gemeldeten Verstöße gegen internationale Normen und Standards in Bezug auf die Anwendung von Gewalt, einschließlich des Abschusses von scharfer Munition gegen Demonstranten“, sagte Rupert Colville, Korrespondent der Vereinigten Nationen (UN). „Es lässt vermuten, dass der Anstieg der Kraftstoffpreise nicht der unmittelbare Auslöser des Protest war, sondern dass noch viel tiefere Probleme im Land bestanden.“

Vor 30 Jahren ist Seyed F. nach Hamburg gekommen. Er hat hier beruflich Fuß gefasst, eine Familie gegründet. Trotzdem – der Bezug zu seiner Heimat, er brach nie ab. „Umso wichtiger ist es für mich, meinen Landsleuten beizustehen. Das wollen wir, das will ich heute mit der Demonstration erreichen.“

Hamburg: 600 Menschen wollen durch die City ziehen

600 Menschen hatte der Anmelder des Protests erwartet. Start war um 14.30 Uhr bei Saturn an der Mönckebergstraße, wo die am Ende rund 250 Demonstranten nach einem kurzen City-Marsch um 16 Uhr ihren Lauf mit einer Abschlusskundgebung auch wieder beendeten. Die Polizei begleitete die Demo, die „äußerst friedlich“ blieb, wie ein Sprecher mitteilte.