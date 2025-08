Unheimliche Brandserie im Hamburger Westen – Feuerwehr in Dauereinsatz

In Altona-Alstadt und Ottensen ist es am frühen Freitagmorgen zu mehreren Bränden gekommen. Binnen 90 Minuten brannte es im Umkreis von rund einem Kilometer an drei verschiedenen Stellen. Immer im Keller von Wohnhäusern.

Wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, mussten die Retter der Feuerwache Altona binnen kurzer Zeit zu drei Bränden ausrücken. Los ging es gegen 4.40 Uhr. Da war ein Notruf aus einem Wohnhaus an der Karl-Theodor-Straße (Ottensen) eingegangen.

Drei Brände kürzester Zeit im Umkreis von einem Kilometer

Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte eine Mülltonne im Treppenhaus. Dichter, schwarzer Rauch erschwerte den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Retter rollten gerade die Schläuche ein, als der nächste Feueralarm kam.

Diesmal aus der Chemnitzstraße (Altona-Altstadt). Von dort war gegen 5.50 Uhr ein Feuer im Keller gemeldet worden. Laut Feuerwehrsprecher Sven Bartens hatten dort mehrere Mülleimer gebrannt. Auch dieser Brand war rasch gelöscht, auch hier waren keine Verletzten zu beklagen.

Nur 35 Minuten später der nächste Notruf. Diesmal nur rund 300 Meter weiter aus der Esmarchstraße (Altona-Altstadt). Auch hier handelte es sich um einen Brand im Keller eines Wohnhauses, der zügig gelöscht werden konnte. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und schließt Brandstiftung nicht aus.