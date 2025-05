Unglück bei Bauarbeiten: Großeinsatz an Hamburger Uni – giftiger Stoff ausgetreten

Auf dem Gelände der Universität in Rotherbaum haben Bauarbeiten am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Bei Sanierungsarbeiten wurde ein Rohr der Kühlanlage getroffen, wodurch hochgiftiges Ammoniak austrat.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 9.45 Uhr am Von-Melle-Park. Mehrere Lösch- und Sonderfahrzeuge sowie Rettungswagen waren laut einem Sprecher im Einsatz. Fünf Personen waren bei Eintreffen der Rettungskräfte betroffen, da sie in Kontakt mit dem giftigen Stoff gekommen waren.

Das könnte Sie auch interessieren: 13 Verletzte! Giftgas-Alarm bei Hamburg

Alle wurden von Sanitätern versorgt. In die Klinik musste jedoch keiner eingeliefert werden. In speziellen Schutzanzügen und mit Atemschutz näherten sich Feuerwehrleute der Unglücksstelle, die sich in einem Raum neben der Tiefgarage befand. Das Leck wurde abgedichtet und damit die Gefahr gebannt. Das Amt für Umweltschutz wurde informiert.