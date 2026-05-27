Unglück auf der Alster: Zwei Boote kentern – mehrere Personen im Wasser

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwochmorgen in Winterhude: Ein Ruder- und ein Begleitboot waren gekentert – mehrere Menschen mussten aus dem Wasser gerettet werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.16 Uhr im Bereich der Hudtwalckerstraße unter der Winterhuder Brücke. Ein Ruderboot mit vier Männern kenterte aus bislang ungeklärter Ursache. Ein dahinterfahrendes Begleit-Motorboot, besetzt mit einer Frau, geriet beim Rettungsversuch ebenfalls in Schwierigkeiten und kenterte.

Fünf Personen aus dem Wasser gerettet

Insgesamt fünf Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden. Ein Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten wurden zurück zu ihrem Ruderklub gebracht.

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Die Feuerwehr war mit rund 36 Einsatzkräften vor Ort. Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Hudtwalckerstraße zeitweise voll gesperrt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.