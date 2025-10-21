Dramatische Szenen an Hamburger Bahnhof: Rollstuhlfahrer fällt vor Zug

Dramatische Szenen am Bahnhof Harburg: Ein Rollstuhlfahrer stürzt vor einen einfahrenden Metronom – und hat unglaubliches Glück. Der Bahnverkehr muss vorübergehend gesperrt werden.

Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr zu Gleis 3 gerufen. Auch ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Notarzt rückte an. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Person, die in einem E-Rollstuhl saß, ins Gleis gestürzt. Der Bahnverkehr wurde sofort gesperrt.

Zug kommt rechtzeitig zum Stehen – Rollstuhlfahrer bleibt unverletzt

Der Verunglückte hatte offenbar einen Schutzengel: Wie Feuerwehr und Bundespolizei berichten, konnte der Zug rechtzeitig bremsen – der Mann wurde nicht erfasst. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten ihn aus dem Gleis. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Alarm am Hamburger Flughafen: Verdächtiger Gegenstand auf Baustelle entdeckt

Sein Rollstuhl wurde unter dem Zug verkeilt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Metronom war auf dem Weg nach Bremen, rund 430 Reisende wurden aus dem Zug evakuiert. Die Polizei geht zurzeit von einem Unglück aus. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend gesperrt und konnte gegen 13:25 Uhr wieder aufgenommen werden.