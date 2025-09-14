Alarm an Hamburger Bahnhof – Kinderwagen rollt ins Gleis

Am Sonntagmittag ist es am Bahnhof Messehallen (St. Pauli) zu einem Vorfall gekommen. Ein Kinderwagen war am Bahnsteig ins Rollen geraten und in das Gleisbett gestürzt. Die Feuerwehr rückte an.

Zu dem Einsatz kam es gegen 12.05 Uhr an der Karolinenstraße. Laut Polizei hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein Vater mit seinen Kindern und einem Kinderwagen dort auf. Er habe sich mit seinen Kindern beschäftigt und dabei den leeren Wagen außer Acht gelassen.

U-Bahnverkehr unterbrochen – Feuerwehr rückt an

Aus ungeklärter Ursache soll der Kinderwagen ins Rollen geraten und über die Bahnsteigkante ins Gleisbett gestürzt sein. Sofort wurde der Zugverkehr unterbrochen und die Feuerwehr rückte an. Nachdem die Schienen stromlos geschaltet worden waren, bargen die Feuerwehrleute den Kinderwagen. Nach gut 30 Minuten konnte der U-Bahnverkehr wieder aufgenommen werden.