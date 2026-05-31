Unglück an Elbfähre: Auto rammt Motorrad und drückt es in die Elbe – drei Verletzte

In Kirchwerder hat ein schwerer Unfall am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Ein Autofahrer soll bei der Zufahrt zur Fähre am Zollenspieker Anleger Gas und Bremse verwechselt haben. Er rammte ein vor ihm fahrendes Motorrad und drückte es samt Biker in die Elbe.

Zu dem Unglück kam es gegen 13.30 Uhr am Fähranleger. Laut Polizei hatte ein Autofahrer an der Auffahrt zur Fähre Gas und Bremse verwechselt und dadurch ein vor ihm stehendes Motorrad gerammt. Die Maschine wurde samt Fahrer in die Elbe gedrückt. Anschließend krachte das Auto noch gegen die Fähre.

Rettungshubschrauber im Einsatz – Opfer mit Notarzt in Klinik

Ersten Erkenntnissen zufolge gab es drei Verletzte, einer davon schwer. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht, die zwei weiteren vom Rettungsdienst versorgt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden, auch Teile der Fähre wurden beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen im Einsatz. Der Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen.