Wohnwagen auf Abwegen – ungewöhnlicher Unfall in Hamburg

In Spadenland ist es am Samstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein Wohnwagen löste sich während der Fahrt von der Anhängerkupplung eines Pkw und krachte gegen einen Laternenmast.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr am Spadenländer Elbdeich. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Wohnwagen während der Fahrt von der Anhängerkupplung gelöst und war anschließend gegen einen Laternenmast geprallt.

Wohnwagen reißt von Anhängerkupplung ab – niemand verletzt

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen verletzt wurden, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst an.

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Verletzt wurde jedoch niemand. Vorsorglich brachten Einsatzkräfte eine Gasflasche aus dem Wohnwagen in Sicherheit. Der Fahrer wollte sich anschließend selbst um die Bergung des Fahrzeugs kümmern.