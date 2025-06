Schweres Unglück am Bahnsteig: U-Bahn-Verkehr zeitweise unterbrochen

Am U-Bahnhof Wandsbeker Chaussee ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine Frau war in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug gerutscht und klemmte dort fest. Der Zugverkehr wurde unterbrochen. Es ist schon das zweite Unglück dieser Art innerhalb eines Tages.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 9 Uhr an der Wandsbeker Chaussee. Mehrere Löschfahrzeuge und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Rettung gestaltete sich laut eines Feuerwehrsprechers schwierig, erst nach 20 Minuten konnte die lebensgefährlich verletzte Frau befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die MOPO erfuhr, ist die Verunglückte blind. Wie es zu dem schrecklichen Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.

Der Bahnverkehr der U1 war während des Rettungseinsatzes zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Markt eingestellt. Erst am Donnerstag war es zu einem ähnlichen Unglück am S-Bahnhof Harburg gekommen. Dort war eine Elfjährige in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteig gestürzt. Das Mädchen hatte Glück, kam mit leichten Verletzungen davon.