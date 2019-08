Unglaublicher Fall in Hamburg: 36-Jähriger täuscht Notfall vor und greift Retter an

Hammerbrook -

Er tat offenbar so, als befände er sich in einer hilflosen Lage: Ein 36-Jähriger erlitt am vergangenen Freitag einen vermeintlichen Krampfanfall am S-Bahnhof Hammerbrook. Bundespolizisten eilten sofort zum Einsatzort, Rettungswagen und Notarzt wurden ebenfalls verständigt. Plötzlich wurde der Mann brutal.

Während der medizinischen Versorgung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte biss der 36-Jährige auf einmal zu und erwischte eine Rettungssanitäterin am linken Oberschenkel. Dann spuckte er noch in ihre Richtung.

Der Notarzt begutachtete den 36-Jährigen, der sich mittlerweile mehrere Schürfwunden zugezogen hatte. Der Speichel, der aus seinem Mund floss, war nach Angaben des Arztes keine Folge eines Anfalls, sondern einfach vorgetäuscht.

Hamburg: Krampfanfall nur vorgetäuscht

Als der Arzt dies seinen Kollegen mitteilte, drehte der 36-Jährige noch einmal richtig auf. Der vermeintlich Hilfebedürftige zeigte den Einsatzkräften den Mittelfinger und lachte sie aus, da sie auf ihn reingefallen wären. Als er aufstand, benahm er sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

Lange blieb er nicht auf den Beinen, die Bundespolizei brachte den Mann kontrolliert zu Boden und fesselte ihn. Zum Schutz vor Spuckattacken wurde dem 36-Jährigen eine Spuckschutzhaube angelegt.

Hamburg: Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille

Der Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt und die Gewahrsamsräume verbracht. Sowohl bei der Übergabe an die Beamten, als auch in der Zelle, versuchte er die Beamten zu treten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,8.

Nach der Ausnüchterung konnte der 36-Jährige wieder seiner Wege gehen, es wurden allerdings mehrere Strafverfahren eingeleitet.