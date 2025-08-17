Ungewohnlicher Fahrgast versteckt sich in Zug nach Hamburg – dann kommt die Polizei

Ungewöhnlicher Einsatz für die Bundespolizei in der Nacht zu Samstag. Ein Fahrgast hatte in einem Regionalzug von Lübeck nach Hamburg einen ungewöhnlichen Fahrgast gemeldet. Er wurde von den Beamten am Hauptbahnhof in Empfang genommen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, habe sich gegen 2.50 Uhr ein Fahrgast gegen 2.50 Uhr gemeldet und angegeben, dass sich eine Katze zwischen den Sitzbänken versteckt hatte. Ausgestattet mit einem Käfig erwarteten die Beamten die Ankunft des Zuges.

Katze kam auf die Wache und später ins Tierheim

Mit viel Geduld gelang es den Bundespolizisten, den Stubentiger einzufangen und in Gewahrsam zu nehmen. Zunächst ging es zur Wache, später dann in das Tierheim Süderstraße. Ermittlungen hatten später ergeben, dass die Katze offenbar in Lübeck-Moisling in den Zug geflüchtet war, nachdem eine Passantin sie dort einfangen wollte.