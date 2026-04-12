Sie roch nach Alkohol: Autofahrerin rast ungebremst gegen Ampelmast

In Lohbrügge ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin war ungebremst gegen einen Ampelmast gekracht. Sie kam verletzt in eine Klinik.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 5.15 Uhr an der Straße Am Beckerkamp in Richtung Bergedorfer Straße (B5). Dort kam eine Autofahrerin aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, geriet auf eine Mittelinsel und krachte dort gegen einen Ampelmast.

Blutprobe bei Autofahrerin angeordnet

Die Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde in eine Klinik gebracht. Da sie nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein im Fahrzeug mitfahrender Hund wurde zunächst von der Polizei in Obhut genommen. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufenes Öl und Kühlwasser.