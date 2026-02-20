Unfassbar: Mann will sich schlafen legen – im S-Bahn-Tunnel

Ein lebensgefährlicher Zwischenfall hat am frühen Donnerstagmorgen den S-Bahn-Verkehr im Citytunnel gestört. Ein Lokführer reagierte geistesgegenwärtig.

Um kurz nach 6 Uhr war der 35-Jährige in den Gleisbereich der S-Bahn-Station Reeperbahn gestiegen – offenbar mit der Absicht, sich dort schlafen zu legen. Der Fahrer einer anfahrenden S-Bahn erkannte die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein.

S-Bahn-Vollbremsung: Fahrgäste bleiben unverletzt

Bei der Vollbremsung wurde keiner der rund 45 Fahrgäste verletzt. Videoaufnahmen bestätigten den Ablauf: Der Mann verließ nach der Schnellbremsung das Gleisbett und stieg in eine andere, im Bahnhof haltende S-Bahn. Dort wurde er wenig später von alarmierten Bundespolizisten erkannt und festgenommen. Er war nicht alkoholisiert.

Der wohnungslose Mann, der den Beamten erklärt hatte, auf der Suche nach einem Schlafplatz ins Gleis gestiegen zu sein, wurde zum Bundespolizeirevier Altona gebracht und nach einem Präventionsgespräch wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich und einer betriebsstörenden Handlung eingeleitet. (rei)