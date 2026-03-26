Unfallflucht endet am Baum – Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Eine Frau hat am Mittwochabend in Billstedt versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen – mit dramatischen Folgen.

Eine Autofahrerin ist auf der Flucht vor der Polizei mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Beamte wollten die Frau am späten Mittwochabend auf dem Schiffbeker Weg wegen ihrer auffälligen Fahrweise kontrollieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Anstatt anzuhalten, gab die Fahrerin des Mietwagens aber Gas.

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In einer Kurve in der Straße Haferblöcken kam die Frau mit dem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sanitäter brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (dpa)