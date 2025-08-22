Ampel an wichtiger Kreuzung ausgefallen – es kracht

In Eimsbüttel sind zwei Personen am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Während eines kurzzeitigen Ampelausfalls sind zwei Autos zusammengekracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.55 Uhr im Bereich Eimsbütteler Marktplatz an der Einmündung der B5 in die Kieler Straße. Hier war es laut Polizei zu einem kurzzeitigen Ampelausfall gekommen – mit schwerwiegenden Folgen.

Zwei Verletzte – einer davon in Klinik

Der Fahrer eines Ford, der stadtauswärts unterwegs war, kollidierte mit einem Kia, der von der Autobahn aus kommend nach links auf den Eimsbütteler Marktplatz abbiegen wollte.

Laut Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt. Eine wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für etwa eine Stunde.