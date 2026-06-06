Unfall beim Abbiegen: Seniorin schwer verletzt – Notarzt begleitet sie in Klinik

In Rönneburg ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall vor einem Supermarkt gekommen. Dabei wurde eine Seniorin schwer verletzt. Sie kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 9.10 Uhr auf der Rönneburger Straße. Von dort wollte eine Seniorin (72) in ihrem Škoda von einem Supermarktplatz auf die Straße einbiegen.

Unfall: Feuerwehr befreit Schwerverletzte aus Auto

Dabei übersah sie offenbar einen herannahenden Mercedes. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die linke Seite des Škoda.

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Durch die Kollision wurde die Tür des Škoda dermaßen deformiert, dass sich diese nicht mehr öffnen ließ. Feuerwehrleute befreiten die schwer verletzte Seniorin mit einer Rettungsschere. Danach wurde sie in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht.

In dem Mercedes wurde der Fahrer sowie ein Kind (5) verletzt. Beide kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.Die Polizei ermittelt.