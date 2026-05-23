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Nach verbotenen wendemannöver in eppendorf: Pritschenwagen rammt Taxi – ein Verletzter

Der Taxifahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Privat / hfr

  • Eppendorf

Unfall nach verbotenem Wendemanöver – Taxifahrer verletzt in Kinik

In Eppendorf sind Rettungsdienst und die Polizei am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall angerückt. Der Fahrer eines Pritschenwagens hatte beim verbotenen Wenden ein Taxi übersehen und dieses gerammt.

Zu dem Unfall kam es gegen 23.10 Uhr am Eppendorfer Baum. Dort hatte der Fahrer eines Baustellenfahrzeuges verbotenerweise wenden wollen. Dabei übersah der Fahrer offenbar ein herannahendes Taxi und rammte es.

Taxifahrer verletzt in Klinik

Zwei Fahrgäste erlitten einen Schock, der Taxifahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pritschenwagens blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

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