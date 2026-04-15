Unfall nach Streit an Hamburger Bahnhof – S-Bahn-Strecke gesperrt

Am S-Bahnhof Veddel ist es am Mittwochmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr, der Bundespolizei sowie eines Notarztes gekommen. Ein Paar hatte sich am Bahnhof gestritten. Dabei verlor die Frau den Halt und wurde am Fuß von einer einfahrenden S-Bahn touchiert.

Zu dem Vorfall kam es gegen 12.30 Uhr am Wilhelmsburger Platz. Zunächst war gemeldet worden, dass eine Person von einem Zug erfasst worden sei. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie ein Notarzt an. Der Bahnverkehr wurde von der Bundespolizei angehalten.

S-Bahn-Verkehr rund eine Stunde gesperrt

Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Es war keine Person unter den Zug geraten. Lediglich die Frau aus dem Streit-Paar wurde leicht am Fuß verletzt und kam in eine Klinik. Dennoch hatte der Vorfall spürbare Auswirkungen: Für die Dauer des Einsatzes war der S-Bahn-Verkehr rund eine Stunde unterbrochen.