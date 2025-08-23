Unfall nach Rennen zwischen Smart und Mercedes – drei Verletzte

Das ungleiche Rennen endete mit einem schweren Verkehrsunfall nahe der Alster (St. Georg): Am Donnerstagabend sollen sich ein Mercedes und ein Smart ein illegales Autorennen geliefert haben. Es gab drei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es gegen 23.15 Uhr auf der Kennedybrücke. Laut Polizei sollen sich der Fahrer (26) eines Mercedes und der Fahrer eines Smart ForFour (43) dort ein illegales Rennen geliefert haben. Mit schlimmen Folgen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 26-Jährige bei dem Rennen seinen Mercedes beschleunigt haben, um einen Skoda zu überholen. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang krachte er in das Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes SLK. Daraufhin kam der Mercedes des 26-Jährigen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Lichtmast.

Drei Verletzte – einer davon in Klinik

Bei dem Crash wurden der 26-Jährige sowie die Insassen (43 und 41 Jahre) des SLK verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliches Autorennen mitten in Hamburg: Kein Mord – aber lange Haftstrafen

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Smart-Fahrer (28), der weitergefahren war, gestellt werden. Sowohl bei ihm als auch bei dem 26-Jährigen bestand der Verdacht auf Drogen- oder Alkoholeinfluss. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an Tel. 4286-56789.