Schwerer Unfall mit E-Scooter in Hamburg – Mann in Lebensgefahr

Ein tragischer Unfall hat sich am Nachmittag in Eißendorf zugetragen. Der Fahrer eines E-Scooters verletzte sich am Kopf.

Ein E-Scooter-Fahrer ist im Hamburger Süden gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Unfall habe sich am Nachmittag an der Weinligstraße zugetragen, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums.

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Der Fahrer, der schätzungsweise 40 Jahre alt sei, habe sich am Kopf verletzt. Warum er stürzte, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)