Unfall kurz vor dem Elbtunnel: Kilometerlanger Stau

Geduldsprobe für Autofahrer auf der A7 in Richtung Norden: Nach einem Unfall kurz vor dem Elbtunnel steht der Verkehr am Montagmorgen. Der Stau ist etwa sechs Kilometer lang.

Gegen 10 Uhr kollidierten auf Höhe der Anschlussstelle Waltershof ein Pkw und ein Kleinbus miteinander, so die Verkehrsleitzentrale der Polizei zur MOPO. Seitdem sind zwei der drei Fahrstreifen gesperrt, um die Fahrzeuge zu bergen und Trümmerteile wegzuräumen. Verletzt wurde der Feuerwehr zufolge niemand.

Auf der Autobahn ist das Verkehrsaufkommen laut Polizei schon den ganzen Morgen über sehr hoch. Aktuell reicht der Stau etwa bis Heimfeld. Ein Abschleppdienst ist auf dem Weg zur Unfallstelle.