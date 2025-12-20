Auto prallt gegen Baum – Feuerwehr muss Fahrerin aus dem Wagen schneiden

Eine Frau hat am Samstag in Rahlstedt mit ihrem Pkw mehrere Fahrzeuge touchiert – anschließend kam sie von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste die Fahrerin aus ihrem Auto schneiden.

Die Polizei wurde um kurz vor 14 Uhr alarmiert. Die Fahrerin war zuvor von der Rügenwalder Straße auf die Wolliner Straße gefahren. Dort streifte sie zwei Pkw und einen Anhänger, durchbrach einen Metallzaun und kam an einem Baum zum Stehen. Dabei wurde sie im Wagen eingeklemmt, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Unfall in Rahlstedt: Frau schwebt nicht in Lebensgefahr

Rettungskräfte mussten das Fahrzeug mit hydraulischen Scheren öffnen, um die Verletzte zu befreien. Mit Wunden im Gesicht brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Nach Informationen der Polizei schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Warum die Frau die Autos touchierte und gegen den Baum krachte, ist noch unklar.

Die Wolliner Straße war bis zur Kreuzung Haffkruger Weg komplett gesperrt. Um kurz nach 15.30 Uhr gaben die Beamten die Wolliner Straße wieder für den Verkehr frei. Etwa eine Stunde später wurde das Unfallfahrzeug abgeschleppt. (mp)