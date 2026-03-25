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Autos fahren auf der Willy-Brandt-Straße.

Autos fahren auf der Willy-Brandt-Straße. (Archivbild) Foto: dpa, Axel Heimken

  • Willy-Brandt-Straße

Unfall in Hamburger Innenstadt: Auto und Lkw krachen ineinander

Am Mittwochmorgen passierte in der Hamburger Innenstadt ein schwerer Unfall: Ein Pkw und ein Lkw kollidierten auf der Willy-Brandt-Straße.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.10 Uhr zur Unfallstelle gerufen, sagt ein Sprecher. Eine Person, die in dem Auto mitgefahren war, wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist laut Feuerwehr unklar.

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Insgesamt 25 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich am Unfallort. Gegen 10.30 Uhr konnte die Unfallstelle an die Polizei übergeben werden. (mp)

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