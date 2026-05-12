Unfall in Hamburg legt Hauptstraße lahm – drei zum Teil schwer Verletzte

Ein schwerer Unfall in Wandsbek hat am Dienstagmorgen einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Auf einer wichtigen Verbindungsstraße kollidierten zwei Autos und ein Motorrad miteinander. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.25 Uhr auf der Straße Am Stadtrand in Höhe Friedrich-Ebert-Damm. Nach Angaben der Polizei stießen dort zwei Pkw frontal zusammen. Anschließend wurde auch ein Motorrad in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr rückte mit drei Rettungswagen an, die Polizei sperrte die Straße zeitweise vollständig.

30-Jährige übersieht entgegenkommendes Auto

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 30-Jährige mit ihrem Ford Kuga auf der Straße Am Stadtrand unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Opel Corsa, den ein 25-Jähriger steuerte. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Ein 43-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Opel fuhr, versuchte noch auszuweichen, krachte dabei jedoch ebenfalls in eines der Autos.

Das könnte Sie auch interessieren: Lehrer hört verdächtige Geräusche – Polizei wird an Hamburger Schule fündig

Die beiden Autofahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Rund um die Unfallstelle kam es wegen der Sperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.