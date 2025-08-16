Unfall in Hamburg: HVV-Bus kracht auf Mercedes – mehrere Verletzte

Am frühen Samstagabend krachte es plötzlich auf der Wandsbeker Chaussee: Ein Bus der Hochbahn war mit einem Pkw zusammgestoßen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Um 18.34 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Wandsbeker Chaussee auf Höhe der S-Bahn-Station alarmiert. Dort waren kurz zuvor ein Hochbahn-Bus und ein schwarzer Mercedes ineinander gekracht.

Unfall Wandsbek: Hochbahn-Bus kracht in Mercedes

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Eine Person kam ins Krankenhaus, die anderen zwei wurden am Unfallort von den Rettungskräften behandelt.

Laut einem Reporter vor Ort handelt es sich bei einem der Verletzten um ein dreijähriges Kind. Die Polizei konnte dazu auf Nachfrage noch keine Angaben machen.

Aktuell ist eine Spur der Wandsbeker Chaussee in Richtung stadtauswärts gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (aba)