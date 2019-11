Unfall in Hamburg: Güterzug rammt Transporter – Fahrer in Laster eingeklemmt

Billbrook -

In einem Gewerbegebiet in Billbrook kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Unfall, bei dem der Fahrer eines Sprinters eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Güterzug.

Es geschah morgens gegen 6 Uhr: Mitarbeiter eines Paketdienstes fuhren in einem Kleintransporter über das Firmengelände in einem Industriegebiet im Pinkertweg in Billbrook. Gleichzeitig rangierte dort ein Güterzug, der Stahlträger geladen hatte.

Ob der Fahrer des Wagens den Güterzug auf dem dunklen Gelände nicht bemerkte, das ist bisher unklar. Jedenfalls erfasste die Bahn den Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei an den Beinen eingeklemmt.

Polizei und Feuerwehr rückten an, um den Mann zu befreien. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. 32 Retter waren im Einsatz Das Zugpersonal stand unter Schock. (san)