In Rahlstedt kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall, eine Autofahrerin fuhr gegen einen Laternenmast.

Am Sonntagnachmittag krachte es plötzlich auf der Sieker Landstraße in Rahlstedt. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen eine Laterne, im Auto befand sich auch ein Kind.

Um kurz nach 16 Uhr war die Fahrerin zusammen mit einem Beifahrer und dem gemeinsamen Kind auf der Sieker Landstraße aus Richtung Höltigbaum unterwegs.

Unfall Rahlstedt: Fahrerin kracht mit Auto gegen Straßenlaterne

Anzeige

Laut Polizei fuhr die Frau in Höhe der Einmündung Waterblöckenwiese aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung gegen eine Straßenlaterne.

Die Fahrerin wurde demnach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer und das Kind blieben unverletzt und konnten nach einer Untersuchung an der Unfallstelle bleiben.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Verletzter bei Unfall auf A25 – Hund kommt in Polizei-Obhut

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Sieker Landstraße bis kurz nach 17 Uhr vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (aba)