Unfall in Hamburg: Auto und Linienbus krachen ineinander – Mann in Klinik

Am späten Freitagnachmittag krachte es plötzlich in Bergedorf: Der Fahrer eines Autos war in einen Linienbus geknallt – er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Straße Curslacker Neuer Deich, auf Höhe des Bauhaus Drive-In, alarmiert. Ein Auto und ein Linienbus waren miteinander kollidiert.

Unfall in Bergedorf: Auto und Bus krachen ineinander

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer des Autos von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einbiegen und krachte dabei mit dem Bus zusammen. Die Tür des Autos ließ sich daraufhin nicht mehr öffnen, weswegen der Fahrer mithilfe der Feuerwehr aus seinem Wagen gerettet werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw kracht gegen Baum – Fahrer reanimiert

Er sei laut Polizei aber nicht eingeklemmt gewesen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, die Schwere der Verletzung ist noch unklar. Die Straße Curslacker Neuer Deich ist seit etwa 17 Uhr gesperrt. (aba)