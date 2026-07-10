Am Freitagmittag kam es in Farmsen-Berne zu einer fatalen Kollision mit einem Linienbus und einem Fußgänger.

Schwerer Unfall in Farmsen-Berne: Am Freitagmittag ist ein Fußgänger in der August-Krogmann-Straße mit einem Linienbus zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr alarmiert. Wie genau es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Fußgänger kam, sei laut Polizei derzeit noch unklar. Ein Verkehrsunfallteam ist vor Ort. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Fußgänger bei Kollision lebensgefährlich verletzt

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Der Fußgänger wurde nach dem Unfall unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Unter dem Bus eingeklemmt sei die Person jedoch nicht gewesen.

Die Straße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt. Um kurz vor 14 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben. (mwi)