Unfall in Eidelstedt: Tesla und Audi kollidieren auf belebter Straße – Stau

Auf der B4 bei Eidelstedt sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt. Wer den Unfall verursacht hat, ist noch unklar.

Gegen 15.10 Uhr wurde die Polizei über den Zusammenstoß informiert. Auf der B4 an der Anschlussstelle Eidelstedt vor Möbel Höffner kollidierten zwei Fahrzeuge. Laut einem Reporter vor Ort könnte eine Vorfahrtsmissachtung der Auslöser gewesen sein. Die Polizei macht bislang keine Angaben zur genauen Unfallursache.

Unfall auf B4 in Eidelstedt: Zwei Personen verletzt

Bei dem Aufprall wurden ein Tesla und ein Audi schwer beschädigt. Zwei Personen erlitten Verletzungen – eine an der Hand, die andere am Bein. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit nicht vor.

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Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Die B4 wurde zeitweise gesperrt, ist seit 16.06 Uhr jedoch wieder in beide Richtungen befahrbar. Im Feierabendverkehr kam es dennoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen.