Bewusstlos am Steuer: Peugeot-Fahrer kracht in Autos an Ampel

Schreckmoment auf der Bramfelder Chaussee: Gegen 12 Uhr ist am Dienstag ein Peugeot-Fahrer an der Kreuzung zur Steilshooper Allee offenbar bewusstlos geworden – und in zwei wartende Autos gekracht.

Unfall in Bramfeld: Nach eigenen Angaben verlor der Mann plötzlich das Bewusstsein und fuhr ungebremst auf die stehenden Fahrzeuge auf. Der Aufprall rüttelte den Fahrer offenbar wieder wach. Er blieb ansprechbar und wurde – begleitet von seiner Frau – ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine Erkrankung des Mannes der Auslöser für den Unfall gewesen sein, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. An den beiden beteiligten Pkw entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Die Bramfelder Chaussee war zeitweise gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.