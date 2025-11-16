Erneuter Unfall in Altona: Fußgänger von Auto erfasst – und schwer verletzt

Schon wieder hat es an der Max-Brauer-Allee in Altona einen Unfall gegeben: An der Kreuzung Holstenstraße ist am frühen Sonntagmorgen ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Laut Polizei wurde der 26-Jährige von einem Pkw erfasst. Die 55-jährige Person am Steuer wurde dabei leicht verletzt. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich an einer Ampel. Ob sie für den Fußgänger zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte, ist noch unklar.

Unfall in Altona: Auch am Samstag krachte es hier

Bereits am Samstagnachmittag ereignete sich nicht weit entfernt auf der Max-Brauer-Allee ein Unfall, als ein Polizeiauto auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.

Die Beamten waren auf dem Weg zum Bahnhof Altona, um sich um eine Messerattacke zu kümmern. In Höhe Hospitalstraße kam es zum Crash mit einem Pkw. Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt: zwei Insassen des Pkw, ein Polizist im Streifenwagen und zwei Fußgänger. (mp/dpa)