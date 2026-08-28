Crash vor dem Phoenix-Center: Vier Menschen werden bei einem Zusammenstoß verletzt. Die Polizei hat eine erste Erklärung, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall in der Wilstorfer Straße in Harburg sind am Mittwoch vier Personen leicht verletzt worden. Ein Mercedes und ein Bus waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte ein Transporter vor dem Phoenix-Center – beim Abbiegen aus einer Seitenstraße – mit einem Pkw. Laut eines Polizeisprechers könnte eine Missachtung der Vorfahrtsregeln der Grund für den Unfall gewesen sein.

Unfall im Phönix-Viertel: Wilstorfer Straße gesperrt

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Vier Menschen wurden durch den Unfall leicht verletzt und noch vor Ort von einem Rettungswagen versorgt. Die Trümmer verteilten sich über eine Fläche von etwa 10 mal 15 Metern. Zudem traten Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeiten mit Bindemittel ab. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Die Wilstorfer Straße war wegen des Unfalls ab etwa 15.10 Uhr vollständig gesperrt. Gegen 15.40 Uhr wurde die Sperrung bereits wieder aufgehoben. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (mp)