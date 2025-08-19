Unfall im Hamburger Osten: Pkw kracht gegen Stromkasten

Ein Auto ist am Dienstagmittag in Billstedt von der Fahrbahn abgekommen, zuerst gegen einen Baum und schließlich gegen einen Stromkasten geprallt. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr am Übergang der Steinbeker Hauptstraße in die Straße Harvighorster Redder. Nach Informationen eines Reporters vor Ort handelte es sich bei dem Fahrer um einen älteren Mann.

Er kam in einer leichten Linkskurve mit seinem Ford von der Straße ab, überfuhr den Gehweg, durchbrach einen Zaun und knickte einen Baum auf einem Privatgrundstück um. Schließlich kam er an einer steinernen Trafostation zum Stehen.

Die Feuerwehr zersägte den umgestürzten Baum und sicherte die Unfallstelle. Der Fahrer, zu dessen Alter es noch keine aktuellen Angaben gibt, wurde nur leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (apa)