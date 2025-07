Unfall im Hamburger Hafen: Barkasse kracht in 400-Meter-Containerschiff

Klein gegen Groß im Hamburger Hafen: Am Montagnachmittag ist eine Barkasse gegen ein Containerschiff gestoßen. Zwei Fahrgäste wurden bei dem Aufprall verletzt.

Die Polizei wurde gegen 14.20 Uhr gerufen, weil eine Barkasse gegen ein Containerschiff gefahren war, das aktuell am Terminal liegt. Zwei Fahrgäste – eine 28-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann – wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ruderanlage war ausgefallen

Die Ruderanlage der Barkasse „Willi Abicht“ war ausgefallen, weshalb das Boot manövrierunfähig gegen das 400 Meter lange Containerschiff „Cosco Capricorn“ trieb.

Die Barkasse wurde laut Polizei beschädigt, aber nicht so schwer, dass sie zu sinken drohte. Betriebsstoffe wie Öl traten ebenfalls nicht aus. Das Boot wurde in eine Werft geschleppt. Am Containerschiff entstand kein Schaden außer etwas „Farbabrieb“, wie die Polizei erklärte. (zc)