mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Arbeiter stürzt im Hafen von Gerüst auf Gleise – schwer verletzt

Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den schwerverletzten Arbeiter aus dem Gleisbereich in Sicherheit. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Kleiner Grasbrook

Schwerer Unfall im Hamburger Hafen: Arbeiter stürzt auf Gleise

Unglück im Hafen: Am Dienstagmorgen kam es im Gleisbereich der Hafenbahn zu einem Arbeitsunfall. Ein Arbeiter stürzte von einem Gerüst und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Das Unglück ereignete sich gegen 8.40 Uhr an der Straße An der Hafenbahn auf dem Kleinen Grasbrook. Bei Bauarbeiten im Gleisbereich stürzte ein Arbeiter von einem Gerüst auf die Schienen.

Polizei ermittelt Unfallursache

Der Mann erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsarbeiten war der Betrieb der Hafenbahn unterbrochen. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Unglücks.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test