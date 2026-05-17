Mehrere Verletzte auf A1, darunter ein Kind: Reaktion des Fahrers macht fassungslos

Auf der A1 bei Moorfleet ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein betrunkener Autofahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Fünf Menschen, darunter ein Kind, wurden zum Teil schwer verletzt. Der Verursacher flüchtete zunächst – und ließ seine Familie zurück.

Zu dem Unfall kam es gegen 0.20 Uhr auf der A1 in Richtung Süden. Dort war ein Mercedes-Fahrer (27) nach MOPO-Informationen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Mit im Wagen saßen eine Frau (26) und ein Kind (8). In Höhe der Anschlussstelle Moorfleet soll der 27-Jährige nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß und ließ seine Familie zurück.

Fahrer flüchtet und lässt schwer verletzte Familie zurück

Laut Polizei entstand dabei ein Trümmerfeld, das sich über rund 300 Meter erstreckte und bis auf Teile der Gegenfahrbahn verteilte. Die 26-Jährige und das Kind wurden schwer verletzt und kamen in eine Klinik. Die drei Insassen des gerammten Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Auch sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

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Später erschien der Unfallverursacher in der Notaufnahme, in die seine Familie eingeliefert worden war. Dort wurde er vorläufig festgenommen. Zudem ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Die A1 war in Richtung Süden bis 5 Uhr gesperrt, die Gegenfahrbahn bis etwa 2 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.